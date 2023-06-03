Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:47, 3 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили о запрете организовывать автосервисы на дачах

Депутат Госдумы Чаплин предупредил россиян о штрафе за организацию автосервиса на даче

Фото: Unsplash

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин заявил, что на дачах запрещено организовывать автосервисы. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Чаплин напомнил, что с 25 апреля 2023 года СНТ имеют право передавать недвижимость общего пользования третьим лицам — это позволит открывать точки торговли, общепита и медпункты, если за это проголосуют дачники.

Материалы по теме:
Пора пилить Какие ремонтные работы лучше проводить летом
Пора пилитьКакие ремонтные работы лучше проводить летом
2 июля 2017
Дача, недорого Как сэкономить при строительстве загородного дома
Дача, недорогоКак сэкономить при строительстве загородного дома
25 июня 2017
Деревянный, как стекло Какие дома выбирают любители загородной жизни
Деревянный, как стеклоКакие дома выбирают любители загородной жизни
20 мая 2017
«Наш дом — колония строгого режима» История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
«Наш дом — колония строгого режима»История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
6 марта 2017

«А вот запрет на мытье и ремонт автомобилей на дачном участке закреплен в законе "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". Штраф для дачников до пяти тысяч рублей и запрет на ведение такой деятельности в связи с нецелевым использованием участка», — предупредил он.

Депутат добавил, что хозяина «дачи-автосервиса» могут привлечь к ответственности административные органы Росприроднадзора и другие ведомства, поскольку подобная деятельность вредит природе.

Ранее Чаплин объяснил запрет закапывать мусор на даче. Он уточнил, чти дейставия грозят нарушением состояния почвы и общей экологии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Крыму назвали условие для установления мира на Украине
    Тренер «Атлетико» выразил недовольство количеством секса у испанцев
    На Украине показали первые кадры танков Leopard вблизи фронта
    Россиян предупредили о запрете организовывать автосервисы на дачах
    Толпа немцев освистала Шольца и обвинила его в разжигании войны
    Вероятность заключения новых соглашений между Россией и США оценили
    Развеян популярный миф о прослушке мобильных телефонов
    Сенатор призвал россиян проверить iPhone на наличие вирусов
    Индонезия предложила ввести на Украину миротворцев ООН
    В Британии посоветовали импортерам российских вооружений вернуть их продавцу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.