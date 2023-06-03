Россиян предупредили о запрете организовывать автосервисы на дачах

Депутат Госдумы Чаплин предупредил россиян о штрафе за организацию автосервиса на даче

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин заявил, что на дачах запрещено организовывать автосервисы. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Чаплин напомнил, что с 25 апреля 2023 года СНТ имеют право передавать недвижимость общего пользования третьим лицам — это позволит открывать точки торговли, общепита и медпункты, если за это проголосуют дачники.

«А вот запрет на мытье и ремонт автомобилей на дачном участке закреплен в законе "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". Штраф для дачников до пяти тысяч рублей и запрет на ведение такой деятельности в связи с нецелевым использованием участка», — предупредил он.

Депутат добавил, что хозяина «дачи-автосервиса» могут привлечь к ответственности административные органы Росприроднадзора и другие ведомства, поскольку подобная деятельность вредит природе.

Ранее Чаплин объяснил запрет закапывать мусор на даче. Он уточнил, чти дейставия грозят нарушением состояния почвы и общей экологии.