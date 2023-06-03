Байдену посоветовали использовать трость после падения

CNN: бывший врач Белого дома Рейнер посоветовал Байдену использовать трость после падения

Американскому президенту Джо Байдену после очередного случая с падением следует использовать трость, заявил кардиолог, бывший медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер. Об этом со ссылкой на эфир CNN пишет РИА Новости.

Как уточнил врач, со стороны ситуация со здоровьем главы государства выглядит плохо. «Но ему не повезло, он просто споткнулся о мешок с песком», — уточнил он. Врач добавил, что люди, особенно пожилые, часто падают. Рейнер напомнил о других случаях падения Джо Байдена. По его мнению, скованная и шаркающая походка Байдена, вероятно, связана с артритом. При этом заболевании сложно сохранять равновесие, если споткнешься.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей использовать трость на неустойчивой поверхности», — дал он рекомендацию. По мнению врача, Байдену не понравится это с точки зрения репутации, «но падение смотрится намного хуже».

Ранее сообщалось, что 80-летний Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо. 6 марта он также споткнулся при посадке в самолет в Алабаме.

