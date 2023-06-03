Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 3 июня 2023Мир

Кремль отказался считать Францию нейтральным государством

Песков заявил, что Франции не стоит претендовать на роль модератора в конфликте на Украине

Фото: Pedro Lastra / Unsplash

Франции не стоит претендовать на роль модератора в конфликте на Украине, она не является нейтральным государством. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Песков отказался считать Францию нейтральной, поскольку она «активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины». По мнению пресс-секретаря главы государства, Франция не может претендовать на роль модератора, в отличие от, например, Бразилии, Китая, африканских стран или Ватикана.

В конце мая The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит по мирному урегулированию на Украине. Уточнялось, что Зеленский попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими главами государств, как председатель КНР Си Цзиньпин.

Также Макрон призывал западные страны пересмотреть военную поддержку Украины, если конфликт приобретет затяжной характер. Он также отметил, что успешные действия Украины на фронте должны привести к возможному диалогу о мире.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    Украина выразила Венгрии официальный демарш из-за Крыма
    Словакия предупредила о возможном отказе от поддержки Украины после выборов
    Новый возлюбленный обокрал москвичку на миллионы рублей
    Американская теннисистка поддержала решение белоруски на «Ролан Гаррос»
    Кремль отказался считать Францию нейтральным государством
    В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам для достижения целей СВО
    Песков назвал Украину инструментом конфликта
    Сальдо заявил об отказе Украины подвозить HIMARS к линии соприкосновения
    Свадебный танец 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем попал на видео
    Дачникам подсказали способ сберечь колени и защитить суставы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.