Кремль отказался считать Францию нейтральным государством

Песков заявил, что Франции не стоит претендовать на роль модератора в конфликте на Украине

Франции не стоит претендовать на роль модератора в конфликте на Украине, она не является нейтральным государством. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Песков отказался считать Францию нейтральной, поскольку она «активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины». По мнению пресс-секретаря главы государства, Франция не может претендовать на роль модератора, в отличие от, например, Бразилии, Китая, африканских стран или Ватикана.

В конце мая The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит по мирному урегулированию на Украине. Уточнялось, что Зеленский попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими главами государств, как председатель КНР Си Цзиньпин.

Также Макрон призывал западные страны пересмотреть военную поддержку Украины, если конфликт приобретет затяжной характер. Он также отметил, что успешные действия Украины на фронте должны привести к возможному диалогу о мире.