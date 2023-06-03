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13:56, 3 июня 2023Россия

Появилось видео уничтожения украинских военных в районе Шебекино

МО РФ опубликовало видео уничтожения украинских военных в районе Шебекино 1 июня

Появилось видео уничтожения украинских военных в районе Шебекино 1 июня. Запись опубликовало Минобороны России, передает РИА Новости.

На видео показано, как реактивные снаряды накрывают боевиков в лесопосадке.

Ранее военным, отразившим попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Шебекина Белгородской области, были вручены госнаграды. В ведомстве также поблагодарили защитников Шебекина за проявленные в ходе боевых действий самоотверженность, мужество, стойкость и высокий профессионализм.

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

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    Виктория Кондратьева
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