МО РФ опубликовало видео уничтожения украинских военных в районе Шебекино 1 июня

Появилось видео уничтожения украинских военных в районе Шебекино 1 июня. Запись опубликовало Минобороны России, передает РИА Новости.

На видео показано, как реактивные снаряды накрывают боевиков в лесопосадке.

Ранее военным, отразившим попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Шебекина Белгородской области, были вручены госнаграды. В ведомстве также поблагодарили защитников Шебекина за проявленные в ходе боевых действий самоотверженность, мужество, стойкость и высокий профессионализм.

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.