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12:39, 3 июня 2023Россия

Российских военных наградили за отражение попытки атаки на Шебекино

Минобороны: отразившим атаку ВСУ в Шебекине военным группировки «Запад» вручили госнаграды

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Военным, отразившим попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Шебекина Белгородской области, были вручены госнаграды. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Командование российской группировки «Запад» наградило военнослужащих орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственными медалями «За боевые отличия».

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В Минобороны также поблагодарили защитников Шебекина за проявленные в ходе боевых действий самоотверженность, мужество, стойкость и высокий профессионализм.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Шебекине. По его словам, число обстрелов сократилось по сравнению с предыдущим днем.

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

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    Алиса Дмитриева
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