Российских военных наградили за отражение попытки атаки на Шебекино

Минобороны: отразившим атаку ВСУ в Шебекине военным группировки «Запад» вручили госнаграды

Военным, отразившим попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Шебекина Белгородской области, были вручены госнаграды. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Командование российской группировки «Запад» наградило военнослужащих орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственными медалями «За боевые отличия».

В Минобороны также поблагодарили защитников Шебекина за проявленные в ходе боевых действий самоотверженность, мужество, стойкость и высокий профессионализм.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Шебекине. По его словам, число обстрелов сократилось по сравнению с предыдущим днем.

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

