Премьер Люксембурга Беттель использовал неприличный жест в отношении Зеленского. Что он означал?

Премьер Люксембурга Беттель заставил замолчать Владимира Зеленского неприличным жестом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заставил украинского президента Владимира Зеленского замолчать, использовав неприличный и унизительный жест рукой. Запись инцидента, произошедшего на полях саммита Европейского политического сообщества, размещена на YouTube.

В ролике видно, как Зеленский пытался поговорить с сербским президентом Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. После непродолжительной беседы Беттель сделал в отношении Зеленского характерный жест рукой, намекая, вероятно, на излишнюю разговорчивость украинского политика.

Саммит Европейского политического сообщества прошел в Молдавии в начале июня. В нем приняли участие 47 государств, главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Мероприятие проходило на территории винодельни «Мими» в населенном пункте Бульбоака в 45 километрах от Кишинева

В ответ на такой шаг глава Украины с наигранной улыбкой отвернулся. Он попытался показать журналистам, что не обиделся на Беттеля и не воспринял его действия как оскорбление.

В ходе мероприятия Зеленский заявил об организации в будущем саммита для обсуждения его мирного плана. По словам политика, украинские власти хотят привлечь как можно больше стран к участию в нем, по этой причине дата проведения не была утверждена.

Сейчас мы находимся на этапе организации такого саммита, это зависит от некоторых моментов Владимир Зеленский президент Украины

Вучич о разговоре с Зеленским

После беседы с украинским лидером Вучич заявил, что встреча не поменяла позицию Белграда по поводу санкций в отношении России. По его словам, политики провели «корректный разговор». Вучич уточнил, что решение об ограничительных мерах принимают граждане Сербии, а Белград озвучил свою позицию в марте 2022 года.

Почему я должен вводить санкции? Потому, что стоял четыре минуты с Зеленским? А человек их даже не упомянул, был корректным Александр Вучич президент Сербии

Президент Сербии добавил, что единственными темами остальных участников саммита были Сербия, президент России Владимир Путин и антироссийские санкции.

Люксембург призвал к переговорам

В марте 2022 года в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель призвал организовать российско-украинские переговоры на высшем уровне.

Я призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров на высшем уровне Ксавье Беттель премьер-министр Люксембурга

Он также заявил, что вооруженный конфликт на Украине необходимо остановить. В октябре 2022 года сообщалось, что Люксембург выделил Украине 15 процентов оборонного бюджета страны на военную помощь Киеву.