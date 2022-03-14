Люксембург призвал Россию к переговорам с Украиной на высшем уровне

Премьер Люксембурга Ксавье призвал президента России Путина к переговорам с Украиной

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель призвал организовать российско-украинские переговоры на высшем уровне. Об этом лидер люксембургского правительства написал на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

«Я призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров на высшем уровне», — объявил Беттель. Он также заявил, что вооруженный конфликт на Украине необходимо остановить.

Ранее член украинской делегации на мирных переговорах между Россией и Украиной, а также советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что на четвертом раунде переговоров между Россией и Украиной коммуникация Москвы и Киева хотя и продолжается, но «идет тяжело».