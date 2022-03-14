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На Украине оценили переговорный процесс с Россией

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал тяжелыми переговоры Украины с Россией

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На четвертом раунде переговоров между Россией и Украиной, который проходит в онлайн-формате, стороны представляют друг другу свои переговорные позиции. Об этом заявил член украинской делегации, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, передает ТАСС.

По оценке дипломата, коммуникация Москвы и Киева хотя и продолжается, «идет тяжело». «Причина в слишком разных политических системах [двух государств]», — отозвался Подоляк о переговорном процессе.

Ранее советник назвал тему четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной. Он заверил, что на встрече будут обсуждаться условия вывода российских войск и гарантии безопасности для республики.

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Алевтина Запольская
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