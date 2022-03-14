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Названы темы четвертого раунда российско-украинских переговоров

Россия и Украина обсудят вывод войск и гарантии безопасности

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал темы для обсуждения во время четвертого раунда переговоров с Россией, передает РИА Новости.

«Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности», — заявил он.

Подоляк добавил, что переговоры начнутся «буквально через несколько минут».

Ранее он заявил, что Киев со «сдержанным оптимизмом» оценивает прогресс по переговорам с Москвой, однако не готов идти на серьезные уступки.

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Алевтина Запольская
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