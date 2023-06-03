Фанаты освистали Месси во время его заключительного матча за ПСЖ

Фанаты ПСЖ освистали Лионеля Месси во время его заключительного матча за клуб

Фанаты освистали аргентинского нападающего Лионеля Месси во время его заключительного матча за «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард вышел в стартовом составе на встречу с «Клермоном» на стадионе парижан в рамках 38-го тура чемпионата Франции. На момент написания заметки игра продолжается. Гости ведут со счетом 1:0.

Ранее 3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. «Клуб хотел бы сердечно поблагодарить семикратного обладателя "Золотого мяча", выигравшего в красно-синих цветах Суперкубок Франции и два национальных чемпионата», — сказано в заявлении команды.

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.