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22:29, 3 июня 2023Спорт

Фанаты освистали Месси во время его заключительного матча за ПСЖ

Фанаты ПСЖ освистали Лионеля Месси во время его заключительного матча за клуб
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фанаты освистали аргентинского нападающего Лионеля Месси во время его заключительного матча за «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард вышел в стартовом составе на встречу с «Клермоном» на стадионе парижан в рамках 38-го тура чемпионата Франции. На момент написания заметки игра продолжается. Гости ведут со счетом 1:0.

Ранее 3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. «Клуб хотел бы сердечно поблагодарить семикратного обладателя "Золотого мяча", выигравшего в красно-синих цветах Суперкубок Франции и два национальных чемпионата», — сказано в заявлении команды.

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Ксения Курашкина
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