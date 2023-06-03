Российский наводчик рассказал о ходе отражения атаки ВСУ на Шебекино

Российский военный рассказал о стрельбе из минометов в ходе отражения атаки на Шебекино

Российский наводчик мотострелкового батальона рассказал о ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекино и стрельбе из минометов. Его слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

Он рассказал, что военные быстро приехали на местность и установили миномет. Затем военнослужащие отработали по целям. По словам наводчика, техника не подвела. Все получилось грамотно и четко, подытожил он.

Ранее 3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что число обстрелов приграничного Шебекинского городского округа сократилось по сравнению с предыдущим днем. Он добавил, что власти продолжат работу с отселенными жителями Шебекинского округа.

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.