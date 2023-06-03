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13:05, 3 июня 2023Бывший СССР

Появились кадры с уничтоженной при попытке прорваться в Россию украинской ДРГ

В сети появились кадры с уничтоженной украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

В сети появились кадры с уничтоженной на границе с Белгородской областью украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Их публикует Mash в Telegram.

По информации канала, диверсанты из «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) так и не пересекли границу — их уничтожили.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся. Главу государства постоянно информируют о ситуации в приграничном российском регионе Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС и власти Белгородской области. Обстрелы Шебекинского городского округа после попытки прорыва впоследствии продолжились.

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    Анастасия Шейкина
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