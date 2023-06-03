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18:55, 3 июня 2023Бывший СССР

Мирный план Индонезии по Украине оценили

Политолог Топорнин усомнился в эффективности мирного плана Индонезии по Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мирный план Индонезии по Украине вряд ли может буть принят Москвой и Киевом, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил инициативу Джакарты по завершению конфликта.

Почему Индонезия предложила мирный план?

Индонезия, как и многие другие страны ранее, представила свой вариант разрешения кризиса, поскольку на это есть спрос, считает политолог.

В последнее время страны из самых отдаленных регионов проявляют инициативу в рамках попыток урегулирования конфликта России и Украины

Николай Топорнинполитолог

«Совсем недавно африканские страны во главе с ЮАР тоже заявили, что у них имеется свой мирный план, который они готовы представить на рассмотрение Москвы и Киева, и такие контакты уже состоялись. Бразилия тоже в свое время озвучила мирные предложения, Китай и некоторые другие страны, ранее европейские страны предлагали. Наверное, это следует рассматривать в том разрезе, что это одна из самых важных проблем, которую многие страны мира сейчас хотели бы урегулировать», — объяснил он.

Устроит ли предложение Индонезии Москву и Киев?

Россия и Украина по-своему видят окончание военных действий, отметил Николай Топорнин. По его мнению, предложение Индонезии не устроит ни одну из сторон.

«Любой план, который не предусматривает вывод российских войск с территории, которую они занимают, Украина отвергает. Много раз российское руководство говорило, что стремится к освобождению Луганской и Донецкой областей, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были включены в Конституцию России как части Российской Федерации. Пока эти территории частично находятся под контролем Украины, я тоже не вижу оснований, чтобы Россию устроили такие предложения, тем более с отводом войск», — заключил он.

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Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев оценил предложении Индонезии категорически отверг его.

2 июня глава Министерства обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения специальной военной операции на территории Украины и ввести туда миротворцев ООН. Также инициатива подразумевает отвод войск обеих сторон с текущих позиций на 15 километров. Кроме того, в Джакарте считают нужным провести референдум для жителей «спорных территорий». Каких именно — не уточняется.

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