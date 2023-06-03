Тренер «Атлетико» выразил недовольство количеством секса у испанцев

Тренер «Атлетико» Симеоне заявил, что его игроки занимаются сексом больше 56 раз в год

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне выразил недовольство количеством секса у испанцев. Его слова приводит Marca.

Журналисты рассказали тренеру, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год, что вызвало недовольство Симеоне. Он подчеркнул, что игрок не сможет играть в его команде при такой сексуальной жизни. «Я не буду говорить, но у нас хороший средний показатель», — добавил 53-летний специалист.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании, дважды выигрывала Лигу Европы и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.

В июле 2022 года чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Андрей Ещенко назвал правила занятия сексом перед матчами. Спортсмен рассказал, что за два дня до матчей не вступает в интимную близость.

