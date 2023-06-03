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19:12, 3 июня 2023Россия

В Воронеже обрушилась подпорная стена исторического моста

В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена исторического Каменного моста

В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена исторического Каменного моста, движение по мосту и под ним перекрыто. Видео публикует Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Сообщается, что на место происшествия выехали оперативные службы города. Проезд под мостом заблокирован рухнувшими на проезжую часть кусками подпорной стены и отделки парапета.

Каменный мост, который был возведен в 1826 году, признан объектом культурного наследия регионального значения и является одной из главных достопримечательностей Воронежа.

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    Семен Александров
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