В Воронеже обрушилась подпорная стена исторического моста

В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена исторического Каменного моста

В Воронеже из-за ливня обрушилась подпорная стена исторического Каменного моста, движение по мосту и под ним перекрыто. Видео публикует Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Сообщается, что на место происшествия выехали оперативные службы города. Проезд под мостом заблокирован рухнувшими на проезжую часть кусками подпорной стены и отделки парапета.

Каменный мост, который был возведен в 1826 году, признан объектом культурного наследия регионального значения и является одной из главных достопримечательностей Воронежа.