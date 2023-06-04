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03:14, 4 июня 2023Мир

Эрдоган сменил почти всех министров

Президент Турции Реджеп Эрдоган сменил почти всех министров в правительстве
СюжетВыборы в Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил почти весь состав правительства, включая глав ключевых ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

Новым министром обороны страны глава государства назначил Яшара Гюлера, ранее занимавшего пост начальника Генштаба Вооруженных сил. Главой МВД стал губернатор Стамбула Али Ерликая. МИД страны возглавил начальник разведки Хакан Фидан. Пост министра финансов займет Мехмет Шимшек, уже руководивший этим ведомством в 2009-2015 годах.

Всего из 17 членов кабмина лишь двое министров сохранили портфели. Так, Фахреттин Коджа остался руководить минздравом, а Мехмет Нури Эрсой продолжит отвечать за культуру и туризм.

3 июня состоялась церемония инаугурации Эрдогана в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Новый срок его полномочий составит пять лет. 28 мая глава Высшего избирательного совета Турции объявил, что Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов альянс Эрдогана получил в парламенте Турции 323 места, а оппозиционный альянс Кылычдароглу — 212.

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    Марина Совина
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