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18:00, 5 июня 2023Из жизни

Слепая спортсменка с собакой-поводырем разыскала пропавшую женщину

Global News: незрячая паралимпийка и ее собака помогли разыскать пропавшего человека

Кадр: Global News

Слепая паралимпийка и ее собака-поводырь разыскали пропавшую женщину в муниципалитете Саанич на острове Ванкувер в Канаде. Об этом сообщает Global News.

К незрячей спортсменке Джессике Туомела обратился сосед и рассказал, что его пожилая родственница, страдающая потерей памяти, вышла на прогулку и не вернулась домой. Сосед просил Туомелу и ее золотистого ретривера по кличке Люси помочь в поисках.

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Женщина ранее отрабатывала с собакой навык поиска пропавших людей. Люси быстро взяла след пропавшей. В поисках им помог прохожий, который сопровождал Туомелу с собакой и предупреждал о препятствиях. В конце концов Люси привела хозяйку к озеру Элк, где спортсменка услышала голос пропавшей женщины.

По словам Туомелы, поиски заняли чуть более 40 минут. За это время собака и ее незрячая владелица прошли более трех километров.

Ранее сообщалось, что маленький мальчик в американском штате Джорджия гонялся за мыльными пузырями и помог разыскать пропавшую без вести пожилую женщину. Она была жива, но дезориентирована, так как страдает болезнью Альцгеймера на первой стадии.

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    Алиса Дмитриева
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