Мужчина «превратился в Кинг-Конга» из-за цветной капусты с сыром и сел в тюрьму

Британец напал на возлюбленную с ножом из-за цветной капусты с сыром и сел в тюрьму

Житель британского города Дауненд, графство Эйвон, возмутился тем, что ему подали на день рождения блюдо из цветной капусты с сыром, напал на возлюбленную и сел в тюрьму. Об этом сообщает Bristol Live.

Женщина рассказала в суде, что 46-летний Тимоти Робинсон «превратился в Кинг-Конга» во время праздничного ужина и глядя ей в глаза, спросил: «Хочешь увидеть настоящего Тимоти?». После этого он схватил хлебный нож из ящика и поднес его к лицу британки. Подруга пары, присутствовавшая за столом, задержала руку мужчины, но в ответ он «схватил ее за горло и сжал его», сказано в протоколе.

Робинсон признал вину в двух нападениях, удушении, нанесении телесных повреждений и угрозах с использованием ножа. Судья Майкл Лонгман приговорил его к двум годам и девяти месяцам тюрьмы.

Лонгман отметил, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к партнерше и в других ситуациях. Тяжесть преступлений усугубил тот факт, что Робинсон находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд наложил запрет на любые контакты британца с потерпевшей на пять лет.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Эми Макфарлейн из британского города Олдем симулировала схватки в попытке сбежать от державшего ее в заложниках и пытавшего бойфренда. По ее словам, первое время бойфренд был заботливым и спокойным, однако уже через несколько недель впервые впал в ярость из-за ревности.

