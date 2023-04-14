Женщина симулировала схватки в попытке сбежать от пытавшего ее бойфренда

В Великобритании женщина симулировала схватки, чтобы сбежать от пытавшего ее бойфренда

25-летняя Эми Макфарлейн из британского города Олдем, графство Большой Манчестер, симулировала схватки в попытке сбежать от державшего ее в заложниках и пытавшего бойфренда. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина познакомилась с 30-летним Джейком Корри в апреле 2021 года. По ее словам, первое время бойфренд был заботливым и спокойным, однако уже через несколько недель впервые впал в ярость из-за ревности. «Я пыталась заверить его, что никогда не изменю ему. Я хотела, чтобы он доверял мне», — рассказывает женщина.

Через три месяца Макфарлейн обнаружила, что беременна. Она была рада неожиданной новости и надеялась, что благодаря общему ребенку их отношения с Корри станут более крепкими и доверительными. Но мужчина начал контролировать все действия партнерши и проявлять к ней еще больше агрессии. «Каждый день он будил меня в пять утра, чтобы я помыла полы. Если они были грязными, он бил меня. Он кусал меня, бил, душил», — вспоминает Макфарлейн.

Корри также стал обвинять женщину в романе на стороне и не верил, что является отцом будущего ребенка. Макфарлейн несколько раз вызывала полицию, заявляя о домашнем насилии, однако бойфренд продолжал над ней издеваться. «Он даже грозился уничтожить урну с прахом моей мамы. Она недавно умерла, и ее смерть была для меня очень тяжелой. Я была беременна, и мне некуда было обратиться», — говорит она.

В январе 2023 года, когда Макфарлейн была на 36-й неделе беременности, Корри, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз напал на нее. Он порезал партнерше руку, когда она пыталась сбежать, а затем разложил на кровати плоскогубцы, молоток, нож и декоративный меч, чтобы пытать ее. Женщина кричала и умоляла бойфренда отпустить ее, и тогда он ударил ее по голове молотком и приковал наручниками к батарее. В течение пяти часов Корри кидал в Макфарлейн вещи, кусал и душил ее, а также угрожал вырвать ногти на ногах.

В какой-то момент от страха женщина даже обмочилась. Желая спасти жизнь себе и нерожденному ребенку, Макфарлейн солгала, что у нее отошли воды. «Сначала он был зол и невменяем. Он порезал мне живот мечом и сказал, что сам сделает кесарево сечение. Мне удалось заставить его поверить, что ребенок в опасности. Я начала симулировать схватки, и он вызвал скорую помощь», — рассказывает женщина.

Парамедики отвезли Макфарлейн в больницу, и там она сообщила акушерке о произошедшем. Корри сбежал и был объявлен в розыск. Через некоторое время полиции удалось арестовать его. Мужчину, который в прошлом совершил 35 преступлений, обвинили в причинении телесных повреждений, нападении и нанесении ущерба. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Отмечается, что ребенок Макфарлейн не пострадал во время пыток. Уже через месяц после произошедшего женщина родила здорового сына. «Я считаю, что в тот день я была на волосок от смерти. И я чувствую такое облегчение, что мне удалось спастись. Я надеюсь, что другие женщины извлекут урок из моей истории», — говорит она.

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