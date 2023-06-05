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12:25, 5 июня 2023Спорт

Черчесов поделился мнением об Овечкине

Станислав Черчесов заявил, что поражается мастерством Александра Овечкина
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов поделился мнением о капитане команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я поражаюсь его мастерству и спортсменистости, как я это люблю говорить», — заявил специалист. Черчесов пожелал Овечкину побить рекорд канадца Уэйна Гретци по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Отставание от Гретцки составляет 72 гола.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

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