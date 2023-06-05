Компания Маска подорожала после одобрения тестов с человеческим мозгом

Reuters: стоимость Neuralink Илона Маска достигла $5 млрд после одобрения опытов на людях

Стоимость компании Neuralink Илона Маска достигла 5 миллиардов долларов, со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters. Два года назад стоимость Neuralink оценивали в 2 миллиарда.

Росту ценных бумаг предшествовала новость о том, что Neuralink получила одобрение американского регулятора на проведение клинических опытов на людях по вживлению чипов в мозг. После этого частные инвесторы приобретали акции Neuralink по цене около 55 долларов за штуку, утверждает Reuters.

Эксперты при этом считают, что стартап Маска нескоро получит разрешение на коммерческое использование своих технологий. Бывший директор программы нейронной инженерии в Национальном институте здравоохранения США Кип Людвиг сказал, что, по оптимистичному прогнозу, на то, чтобы вывести в продажу имплант, уйдет как минимум десять лет.

В апреле 2021 года Neuralink показала ролик с обезьяной, которая играет в видеоигры при помощи чипа, вживленного ей в мозг. Маск заявил, что эта технология позволит слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.

В начале марта Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отказало Neuralink в испытаниях нейрочипа на людях. Причиной стали «десятки проблем», которые компания должна решить, прежде чем проводить испытания. Также власти обвинили Neuralink в небезопасной транспортировке опасных патогенов и имплантов, удаленных из мозга обезьян, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Neuralink начала переговоры с крупнейшими центрами нейрохирургии, чтобы те выступили партнерами в исследованиях. Сотрудничество с опытными в подобных тестах организациями в компании назвали необходимым для получения одобрения от FDA.