Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 5 июня 2023Мир

В США захотели выделить Украине десятки миллионов долларов на кибербезопасность

Госдеп США: Вашингтон намерен выделить Киеву $37 миллионов на укрепление кибербезопасности

Фото: Christin Hume / Unsplash

Вашингтон намерен дополнительно выделить Киеву десятки миллионов долларов на укрепление кибербезопасности. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается в заявлении американского госдепартамента.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена совместно с конгрессом работает над предоставлением Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности на сумму около 37 миллионов долларов. В заявлении подчеркивается, что в случае предоставления помощи общая сумма поддержки составит 82 миллиона долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов — с 2016 года.

«Эта поддержка помогает Украине эффективнее обнаруживать, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказывает содействие в защите критически важных сетей и цифровой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Заявление было сделано после встречи представителей США и Украины по вопросам кибербезопасности, которая прошла 1 июня в Таллине.

30 мая в Министерстве обороны США рассказали о намерении Вашингтона объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, поставлять которые ранее Вашингтон категорически отказывался из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о попытках ВСУ прощупать оборону российских сил
    Московские школьники впервые прошли психологическую подготовку к ЕГЭ
    Тарасова прокомментировала информацию об экстренной помощи врачей
    Минобороны сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на южнодонецком направлении
    Раскрыты снижающие качество одежды ошибки при стирке
    Эстония выразила надежду на помощь НАТО при первых признаках угрозы от России
    США ввели санкции против мастера керамики из Калуги из-за влияния на Молдавию
    Сервис кикшеринга оценил идею новых ограничений при использовании самокатов
    Кот ворвался в прямой эфир «Би-би-си» и рассмешил зрителей
    С фасада здания Россотрудничества в Кишиневе похитили российский флаг
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.