В США захотели выделить Украине десятки миллионов долларов на кибербезопасность

Госдеп США: Вашингтон намерен выделить Киеву $37 миллионов на укрепление кибербезопасности

Вашингтон намерен дополнительно выделить Киеву десятки миллионов долларов на укрепление кибербезопасности. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается в заявлении американского госдепартамента.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена совместно с конгрессом работает над предоставлением Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности на сумму около 37 миллионов долларов. В заявлении подчеркивается, что в случае предоставления помощи общая сумма поддержки составит 82 миллиона долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов — с 2016 года.

«Эта поддержка помогает Украине эффективнее обнаруживать, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказывает содействие в защите критически важных сетей и цифровой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Заявление было сделано после встречи представителей США и Украины по вопросам кибербезопасности, которая прошла 1 июня в Таллине.

30 мая в Министерстве обороны США рассказали о намерении Вашингтона объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, поставлять которые ранее Вашингтон категорически отказывался из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.