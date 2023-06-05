Пересмотр дела российского депутата о растлении ребенка отложили из-за света

Пересмотр дела депутата из Приморья Самсонова отложили из-за отключения света

Приморский краевой суд отложил повторное апелляционное рассмотрение дела российского депутата законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, осужденного на 13 лет лишении свободы по делу о растлении ребенка. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Елена Оленева.

Заседание было назначено на понедельник, однако его перенесли на утро 14 июня. Так решили из-за отключения света.

27 февраля суд отменил приговор Самсонову. Дело было направлено на пересмотр. Депутата освободили из-под стражи в зале суда. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор был вынесен в сентябре 2022 года судом во Владивостоке. Депутата Самсонова признали виновным по статье 132 УК России («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По версии следствия, депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета. Самсонов был задержан 17 ноября 2021 года. Свою вину депутат не признал, в знак несогласия со следственными действиями он объявлял голодовку. Его защита просила возбудить уголовное дело за дачу ложных показаний на Самсонова, но безуспешно.