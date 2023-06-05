Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:58, 5 июня 2023Силовые структуры

Пересмотр дела российского депутата о растлении ребенка отложили из-за света

Пересмотр дела депутата из Приморья Самсонова отложили из-за отключения света

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Приморский краевой суд отложил повторное апелляционное рассмотрение дела российского депутата законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, осужденного на 13 лет лишении свободы по делу о растлении ребенка. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Елена Оленева.

Заседание было назначено на понедельник, однако его перенесли на утро 14 июня. Так решили из-за отключения света.

27 февраля суд отменил приговор Самсонову. Дело было направлено на пересмотр. Депутата освободили из-под стражи в зале суда. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор был вынесен в сентябре 2022 года судом во Владивостоке. Депутата Самсонова признали виновным по статье 132 УК России («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По версии следствия, депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета. Самсонов был задержан 17 ноября 2021 года. Свою вину депутат не признал, в знак несогласия со следственными действиями он объявлял голодовку. Его защита просила возбудить уголовное дело за дачу ложных показаний на Самсонова, но безуспешно.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    В США объяснили ненависть к Зеленскому среди стран НАТО. Почему надежды Киева на принятие в альянс иллюзорны?
    Монахи напились и попытались распродать принадлежащее храму имущество
    В российском городе полностью сгорело здание ГИБДД
    Samsung признала проблемы с камерой своих смартфонов
    Появились подробности об упавших на трассу под Калугой беспилотниках
    Россиянам рассказали о выплатах за сгоревшее жилье
    Пересмотр дела российского депутата о растлении ребенка отложили из-за света
    В России предложили увеличить налоговый вычет владельцам инвестиционных счетов
    Автомобиль с людьми съехал с российской трассы и упал с 30-метровой высоты
    На Украине рассказали о подготовке к первым после начала спецоперации выборам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.