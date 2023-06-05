На Украине ответили на сообщения о гибели главы разведки

Киевские власти опровергли сообщения о гибели главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова

Власти Украины ответили на распространяемые в СМИ сообщения о гибели руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилла Буданова. Государственный Центр противодействия дезинформации в Telegram назвал эти заявления информационным вбросом.

«От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре "Украинский дом" уже даже продолжается подготовка к его захоронению», — заявили в ведомстве.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона. С начала мая главнокомандующий не появляется на публике.

Предполагается, что Залужный получил серьезную травму головы и осколочные ранения. По данным источника РИА Новости, главком выживет, но не вернется к своим обязанностям.