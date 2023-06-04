Американский разведчик заявил о тяжелом ранении Залужного

Офицер США Риттер: Залужный получил тяжелое ранение после ракетного удара под Херсоном

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном.

«Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сказал американский офицер.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте. Российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ сообщил о ранении и критическом состоянии Залужного.

31 мая сообщалось о телефонном разговоре Залужного с главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Залужного в розыск. В декабре прошлого года Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Мариуполе. Ему заочно предъявили обвинения.