В МИД России ответили на предложения Индонезии по миру на Украине

Замглавы МИД Руденко: Россия поддерживает мирные усилия иностранных государств по Украине

Россия поддерживает мирные усилия по Украине любых иностранных государств. Так на устную инициативу министра обороны Индонезии Прабово Субианто о введении миротворческого контингента и создания серой зоны вдоль линии боевого соприкосновения отреагировал замглавы российского МИД Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта», — заявил дипломат, отметив, что Москва «слышала об этой инициативе из сообщений СМИ, и официально информации об этом у них нет».

2 июня глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения специальной военной операции на территории Украины и ввести туда миротворцев ООН. Также инициатива подразумевает отвод войск обеих сторон с текущих позиций на 15 километров. Кроме того, в Джакарте считают нужным провести референдум для жителей «спорных территорий». Каких именно — не уточняется.