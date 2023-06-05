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10:54, 5 июня 2023Мир

В МИД России ответили на предложения Индонезии по миру на Украине

Замглавы МИД Руденко: Россия поддерживает мирные усилия иностранных государств по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия поддерживает мирные усилия по Украине любых иностранных государств. Так на устную инициативу министра обороны Индонезии Прабово Субианто о введении миротворческого контингента и создания серой зоны вдоль линии боевого соприкосновения отреагировал замглавы российского МИД Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта», — заявил дипломат, отметив, что Москва «слышала об этой инициативе из сообщений СМИ, и официально информации об этом у них нет».

2 июня глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения специальной военной операции на территории Украины и ввести туда миротворцев ООН. Также инициатива подразумевает отвод войск обеих сторон с текущих позиций на 15 километров. Кроме того, в Джакарте считают нужным провести референдум для жителей «спорных территорий». Каких именно — не уточняется.

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    Виктория Кондратьева
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