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19:44, 5 июня 2023Мир

Стало известно о переговорах Индонезии и России по мирному плану по Украине

ТАСС: Индонезия провела встречу с российскими дипломатами по мирной инициативе по Украине

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Индонезийская сторона провела встречу с российскими дипломатами по мирной инициативе по Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Такая встреча имела место», — рассказал собеседник агентства. По его словам, подробностей переговоров пока нет. Также неизвестно, на каком уровне состоялась встреча.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва готова рассмотреть мирный план Индонезии по Украине, если Джакарта официально пришлет его. «Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже», — отметил он.

3 июня глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения спецоперации на Украине и ввести туда миротворцев ООН. Кроме того, его мирный план включает полное прекращение огня.

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