Россия назвала условие рассмотрения мирного плана Индонезии по Украине

Замглавы МИД Руденко: Россия рассмотрит план Индонезии по Украине, если его пришлют

Москва готова рассмотреть мирный план Индонезии по Украине, если Джакарта официально пришлет его. Такое условие назвал замглавы МИД России Андрей Руденко, цитату приводит РИА Новости.

«Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже», — отметил Руденко.

Речь о предложении главы Минобороны Индонезии Прабово Субианто, который считает, что на Украине нужно создать демилитаризованную зону и ввести туда миротворцев ООН.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко ранее заявил, что Киев категорически отвергает этот мирный план. Николенко подчеркнул, что единственный допустимый для Киева вариант решения ситуации — вывод российских войск.