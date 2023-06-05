Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:26, 5 июня 2023Наука и техника

Назван самый распространенный день недели для сердечного приступа

News Medical: понедельник назвали самым распространенным днем для инфаркта

Фото: Jair Lázaro / Unsplash

Команда специалистов из Белфастского фонда здравоохранения и социальной защиты и Королевского колледжа хирургов Ирландии назвали самый распространенный день недели для сердечного приступа. Им оказался понедельник. Выводы работы были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества (BCS) в Манчестере, об этом пишет News Medical.

В ходе исследования авторы проанализировали данные более десяти тысяч пациентов из Ирландии, госпитализированных в период с 2013-го по 2018 год с наиболее серьезным типом сердечного приступа — инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI). Это состояние вызывается блокировкой коронарной артерии.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Они обнаружили, что всплеск числа поступивших в больницу с этим видом инфаркта чаще всего происходит в начале и конце недели — в понедельник и воскресенье. Пока полностью объяснить эту закономерность не удалось, однако предыдущие работы показали, что такая корреляция может быть связана с циркадными ритмами.

В мае сотрудники Эдинбургского университета представили быстрый метод выявления сердечного приступа при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть успешно определяла заболевание практически у в два раза большего числа человек, чем существующие способы. Точность модели составила 99,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского заявили о вытеснении ВСУ российскими войсками
    Росстат сообщил о росте доли довольных зарплатой россиян
    В России выросли продажи легковых автомобилей
    Врач перечислила россиянам способы избежать рисков при нанесении татуировок
    Пушилин сообщил об успехах российских войск в Марьинке
    Стали известны сроки проведения протезирования Костомарову
    На железнодорожных путях около российской колонии произошел взрыв
    Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска
    Анна Седокова опубликовала видео в стрингах и ботфортах
    США открестились от попытки создания НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.