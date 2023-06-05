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21:42, 5 июня 2023Спорт

В Госдуме оценили переход дочери Тутберидзе в сборную Грузии

Депутат Журова назвала переход фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную Грузии сомнительным
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила предстоящий переход российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Ее слова приводит Sport24.

Депутат назвала решение непростым и сомнительным. «Они не могут здесь выступать, у них нет возможности, потому что они никуда не пробиваются. Если им здесь не пробиться, тогда остается переезжать в другую страну», — заявила она.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Отмечалось, что сами атлеты заявления на переход не подавали.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.

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    Анастасия Борисова
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