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21:15, 5 июня 2023Забота о себе

Врач назвал квас опасным для здоровья некоторых людей

Врач Олег Медведев призвал людей с гастритом и язвой отказаться от кваса

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от употребления кваса, призывает научный руководитель АНО НИЦ «Здоровое питание», завкафедрой фармакологии МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Медведев. В беседе с «Лентой.ру» доктор медицинских наук назвал квас опасным для здоровья некоторых людей.

По словам специалиста, квас в умеренных количествах (200-400 миллилитров в день) не принесет вреда здоровому человеку. Однако при некоторых заболеваниях от популярного у россиян напитка лучше воздержаться или хотя бы значительно ограничить его употребление, настаивает врач.

Квас — продукт брожения, содержащий углекислый газ. Он может вызвать вздутие живота, дискомфорт в желудке, а у людей с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта спровоцировать приступ гастрита или язвы

Олег Медведевфармаколог, врач

В традиционный рецепт кваса входит сахар или мед. Это пища для дрожжей, полностью расщепляющаяся в процессе ферментирования. Некоторые производители добавляют в готовый квас дополнительный сахар для усиления вкуса, рассказал Медведев. Это значительно повышает калорийность напитка: от 26 килокалорий на 100 миллилитров (калорийность традиционного кваса) до 45-50 килокалорий в некоторых магазинных сортах.

«Добавленный сахар провоцирует ожирение, разрушает зубы. Растворенный в напитках сахар особенно опасен: он практически моментально всасывается в кровь, вызывая резкий подъем уровня глюкозы, что провоцирует инсулинорезистентность и повышает нагрузку на поджелудочную железу, — предупредил врач. — Сладкие сорта кваса противопоказаны людям с диабетом и предиабетом, да и здоровым людям лучше от них воздержаться, сделав выбор в пользу несладких напитков».

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Медведев добавил, содержание алкоголя в некоторых сортах кваса достигает двух процентов, поэтому не стоит садиться за руль сразу после выпитого стакана кваса, чтобы избежать проблем с ГИБДД.

Здоровым беременным женщинам квас в умеренном количестве не противопоказан, однако не стоит пить больше стакана в день. Но во время грудного вскармливания от него лучше воздержаться: квас может спровоцировать повышенное газообразование у младенца, завершил доктор медицинских наук.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал о вреде дробного питания. Он предупредил, что сторонники такой системы приема пищи рискуют набрать лишний вес, а не похудеть.

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