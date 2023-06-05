Лазареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Москве оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы оштрафовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие в соцсетях указания, что она является иноагентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд оштрафовал Лазареву на 30 тысяч рублей в связи с отсутствием маркировки иноагента», — сказала собеседница агентства.

О поступлении в Пресненский суд Москвы административного протокола в отношении Лазаревой за отсутствие маркировки иноагента стало известно 17 мая. Уточнялось, что протокол был составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП России («Производство или распространение материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом»).

Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. В качестве причины включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина. В сентябре того же года ведущая подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении.