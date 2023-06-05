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15:31, 5 июня 2023Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — пояснил глава региона.

По его данным, осколки повредили легковой автомобиль и скорую помощь. По остальным повреждениям информация на данный момент уточняется.

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3 июня в Белгороде дважды сработала система противовоздушной обороны. Кроме того, Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Шебекинском округе Белгородской области — там от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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