Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о тайной ненависти к Зеленскому среди стран НАТО

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что страну примут в НАТО иллюзорны, поскольку Запад втайне ненавидит и не уважает его. Об этом заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — сказал американский офицер.

Как объяснил экс-разведчик, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения западных стран к нему.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до завершения спецоперации. Он указал, что Киев не будет втягивать в военный конфликт ни одну страну альянса, в связи с чем не станет членом военного блока до тех пор, пока не закончится конфликт.

До этого Зеленский призвал государства, граничащие с Россией присоединиться к НАТО и Европейскому союзу. Он считает, что это поможет странам избежать военных конфликтов и приблизит Украину к миру.

1 мая на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии президент Украины от лица народа и солдат сообщил, что надежды на членство страны в НАТО становятся более отдаленными.