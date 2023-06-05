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03:53, 5 июня 2023Мир

В США объяснили ненависть НАТО к Зеленскому

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о тайной ненависти к Зеленскому среди стран НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что страну примут в НАТО иллюзорны, поскольку Запад втайне ненавидит и не уважает его. Об этом заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — сказал американский офицер.

Как объяснил экс-разведчик, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения западных стран к нему.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до завершения спецоперации. Он указал, что Киев не будет втягивать в военный конфликт ни одну страну альянса, в связи с чем не станет членом военного блока до тех пор, пока не закончится конфликт.

До этого Зеленский призвал государства, граничащие с Россией присоединиться к НАТО и Европейскому союзу. Он считает, что это поможет странам избежать военных конфликтов и приблизит Украину к миру.

1 мая на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии президент Украины от лица народа и солдат сообщил, что надежды на членство страны в НАТО становятся более отдаленными.

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    Марина Совина
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