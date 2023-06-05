В России высказались о неудачном крупномасштабном наступлении ВСУ

Депутат Швыткин заявил, что России удалось предугадать замысел масштабного наступления ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался о неудачном крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Вооруженным силам (ВС) России удалось предугадать замысел ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки ВСУ провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Согласно сообщению ведомства, украинские военные преследовали цель прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта на юге Донецкой народной республики (ДНР). Однако своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнули в Минобороны.

Своевременные действия Генштаба ВС России и предугаданный замысел ВСУ нашими подразделениями позволили предусмотреть и упредить расстановку сил и средств Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Не последнюю роль сыграло присутствие начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова на одном из командных пунктов на передовой. Также я хочу отметить, что моральный дух наших подразделений гораздо выше [чем в ВСУ]», — заявил Швыткин.

Депутат убежден, что президент Украины Владимир Зеленский обратит внимание на потерю большого числа военнослужащих ВСУ во время неудачного наступления.

«Если Зеленский до сих пор не понял, что он превратился в марионетку в руках Запада, то осознание потери большого количества военнослужащих ВСУ должно привести к тому, чтобы с его стороны был поднят вопрос о прекращении огня», — добавил он.

Ранее стало известно, что в районе Времевского выступа с раннего утра 5 июня возобновились активные боевые действия, которые начались днем ранее.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении, начавшиеся 4 июня, продолжались более восьми часов. Он добавил, что все попытки прорвать линию обороны были пресечены.