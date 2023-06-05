Назван секрет приседаний «сумо» для выносливости

«Центр спортивной информации» заявил, что приседания «сумо» повышают выносливость и силу

Журналисты «Центра спортивной информации» назвали секрет выполнения приседаний «сумо». Об этом сообщается в материале издания.

По информации источника, приседания «сумо» включают в себя приседание с широкой постановкой ног, когда стопы направлены наружу. При выполнении этого упражнения задействованы ягодичные и бедренные мышцы, а также квадрицепсы, икры и спина, что повышает силу и выносливость, а также улучшает форму тела.

Чтобы правильно выполнить приседания «сумо», нужно поставить ноги на ширине плеч и повернуть стопы наружу под углом 45 градусов. Далее нужно развести колени и опуститься вниз, сгибая ноги в коленях и при этом сохраняя спину прямой. Затем нужно вернуться в исходное положение, выпрямив ноги. Важно не давать коленям выходить за кончики стоп.

27 мая российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Ялымов назвал секрет «позы воина» для здоровья ног. Он заявил, что Вирабхадрасана — одно из самых популярных упражнений в йоге, которое помогает прокачивать мышцы ног, тонизирует колени и лодыжки, а также раскрывает тазобедренный сустав.