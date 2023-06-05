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15:36, 5 июня 2023Спорт

Стало известно об экстренной помощи врачей Тарасовой

Mash: Татьяне Тарасовой потребовалась экстренная помощь врачей
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, специалист вызвала скорую помощь с жалобами на повышенное давление и тошноту, но от госпитализации отказалась. Кроме того, к тренеру еще дважды приезжали врачи 24 мая и 2 июня. Тарасова жаловалась на головную боль, но и тогда решила не ложиться в больницу.

В октябре прошлого года Тарасова была госпитализирована. Она должна была войти в состав жюри «Ледникового периода», однако на съемках первого выпуска ее заменила тренер Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебробазилярную недостаточность.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

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    Алексей Гусев
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