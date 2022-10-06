Стало известно о госпитализации Татьяны Тарасовой

Sports.ru: заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову госпитализировали

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову госпитализировали. Об этом стало известно Sports.ru.

По информации источника, специалиста увезли в больницу 5 октября. Причины не уточняются.

Тарасова должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила тренер Елена Чайковская.

В июне 2022-го также сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тогда специалист жаловалась на ухудшение состояния и признавалась, что попала в больницу внепланово.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин.