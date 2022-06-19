Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали из-за ухудшения состояния

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову вновь госпитализировали. Об этом сообщает Sport24.

75-летняя Тарасова заявила, что находится в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. «Это внеплановая госпитализация. Чувствую себя не очень хорошо, поэтому дата выписки пока неизвестна», — подчеркнула она.

В январе этого года Тарасова несколько раз попадала в больницу. Медицинская помощь понадобилась тренеру из-за болей и незавершенного курса лечения в стационаре. Тогда она описала свое состояние фразой «еще жива».

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — известные фигуристы Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Денис Тен, Сидзука Аракава.