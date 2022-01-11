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Спорт

Татьяну Тарасову госпитализировали

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о госпитализации

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову вновь госпитализировали. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».

74-летняя Тарасова заявила, что находится в больнице, однако подробностей не объяснила. Отмечается, что недавно специалисту вызывали скорую помощь после того, как она пожаловалась на боли в животе и головную боль.

В декабре 2021 года Тарасова дважды попадала в больницу. Тренеру становилось плохо во время съемок телешоу «Ледниковый период». Тогда она описала свое состояние фразой «еще жива».

В 1975-м Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников известные фигуристы — Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Денис Тен, Сидзука Аракава.

Анастасия Борисова
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