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Спорт

Тарасову выписали из больницы

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова выписалась из больницы и находится дома

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

74-летняя Тарасова уже находится дома. О ее госпитализации стало известно 17 декабря. Тарасовой стало плохо во время съемок шоу «Ледниковый период».

В декабре 2020-го Тарасова призналась, что была вынуждена отказаться от участия в ряде проектов на фоне проблем со здоровьем. Также она отметила, что готова комментировать соревнования по фигурному катанию из дома.

В 1975-м Тарасовой присвоено звание заслуженным тренером СССР. В 2008 году она введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников известные фигуристы — Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Денис Тен, Сидзука Аракава.

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Николай Костюков
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