Первые группы украинских пилотов отправились на обучение в Великобританию

Премьер Украины Шмыгаль: первые группы пилотов отправились на обучение в Британию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram об отправке первых групп украинских пилотов на обучение Великобританию.

Политик также рассказал, что во время встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Киеве он поблагодарил его за непоколебимую поддержку, лидерство в создании «коалиции истребителей» и готовность обучать украинских летчиков.

21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».

Как объяснил агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук, поставки Украине F-16 являются попыткой Запада сохранить лицо на фоне военных успехов России.

5 июня глава Министерства обороны Украины Алексей Резников пообещал, что республика не будет использовать данные истребители летом.