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12:04, 27 мая 2023Мир

В Британии рассказали о причинах поставки F-16 Украине

Экс- разведчик Крук: поставки Украине F-16 являются попыткой Запада сохранить лицо

Фото: Toby Melville / Reuters

Поставки Украине истребителей F-16 являются попыткой Запада сохранить лицо на фоне военных успехов России. Об этом заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам военного, решение об отправке самолетов подозрительно совпало с заявлениями союзников президента Украины Владимира Зеленского о необходимости сводить кризис к переговорам с Россией. Он отметил, что источники в США раньше называли сентябрь крайним сроком для продолжения помощи Киеву.

«Сентябрь, сказали они, это предел, и затем совершенно случайно Байден дает зеленый свет F-16, что сразу отменяет сентябрьский срок, это будет продолжаться до конца года, по крайней мере», — заметил Крук.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран для реализации военных планов. Советник командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат добавил, что в перспективе Украине хотелось бы полностью укомплектовать украинскую армию этими истребителями.

21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».

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    Виктория Кондратьева
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