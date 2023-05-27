Экс- разведчик Крук: поставки Украине F-16 являются попыткой Запада сохранить лицо

Поставки Украине истребителей F-16 являются попыткой Запада сохранить лицо на фоне военных успехов России. Об этом заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам военного, решение об отправке самолетов подозрительно совпало с заявлениями союзников президента Украины Владимира Зеленского о необходимости сводить кризис к переговорам с Россией. Он отметил, что источники в США раньше называли сентябрь крайним сроком для продолжения помощи Киеву.

«Сентябрь, сказали они, это предел, и затем совершенно случайно Байден дает зеленый свет F-16, что сразу отменяет сентябрьский срок, это будет продолжаться до конца года, по крайней мере», — заметил Крук.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран для реализации военных планов. Советник командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат добавил, что в перспективе Украине хотелось бы полностью укомплектовать украинскую армию этими истребителями.

21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».