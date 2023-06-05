ООН ответила на слова МИД РФ об отсутствии перспектив продления зерновой сделки

Представитель генсека ООН: переговоры с Россией и Украиной по зерновой сделке продолжаются

Переговоры ООН с Россией и Украиной по зерновой сделке продолжаются. Консультации подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Он отметил, что дискуссии продолжаются постоянно в рамках Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле. «Как мы неоднократно говорили, Черноморская зерновая инициатива имеет критическое значение для решения проблемы цен на продовольствие в глобальном масштабе, как и меморандум о понимании, подписанный нами с Россией», — ответил Дюжаррик на слова замглавы МИД РФ Сергея Вершинина о перспективах продления сделки.

Ранее российский дипломат заявил, что Москва не видит перспектив продления зерновой сделки. По его словам, существующие перекосы в ее выполнении до сих пор не устранены.

Замглавы внешнеполитического ведомства также анонсировал продолжение переговоров по меморандуму РФ и ООН о зерновой сделке. Очередной раунд консультаций в межведомственном формате пройдет в Женеве 9 июня.