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20:15, 5 июня 2023Мир

ООН ответила на слова МИД РФ об отсутствии перспектив продления зерновой сделки

Представитель генсека ООН: переговоры с Россией и Украиной по зерновой сделке продолжаются

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Переговоры ООН с Россией и Украиной по зерновой сделке продолжаются. Консультации подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Он отметил, что дискуссии продолжаются постоянно в рамках Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле. «Как мы неоднократно говорили, Черноморская зерновая инициатива имеет критическое значение для решения проблемы цен на продовольствие в глобальном масштабе, как и меморандум о понимании, подписанный нами с Россией», — ответил Дюжаррик на слова замглавы МИД РФ Сергея Вершинина о перспективах продления сделки.

Ранее российский дипломат заявил, что Москва не видит перспектив продления зерновой сделки. По его словам, существующие перекосы в ее выполнении до сих пор не устранены.

Замглавы внешнеполитического ведомства также анонсировал продолжение переговоров по меморандуму РФ и ООН о зерновой сделке. Очередной раунд консультаций в межведомственном формате пройдет в Женеве 9 июня.

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    Семен Александров
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