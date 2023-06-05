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15:07, 5 июня 2023Мир

Стала известна дата продолжения консультаций России и ООН по зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Вершинин: консультации России и ООН по зерновой сделке пройдут 9 июня

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

Продолжение консультаций по меморандуму РФ и ООН о зерновой сделке состоится 9 июня в Женеве. Переговоры анонсировал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает ТАСС.

«Мы согласовали очередной раунд консультаций в межведомственном формате в Женеве 9 июня», — заявил дипломат.

Замминистра также отметил, что Россия не видит перспектив продления зерновой сделки. По его словам, существующие перекосы в выполнении сделки до сих пор не устранены.

Ранее контакты ООН со сторонами продуктовой сделки подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. При этом раскрывать детали переговоров он отказался.

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    Семен Александров
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