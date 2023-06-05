ВС России ударили по важному логистическому узлу ВСУ в Харьковской области

«РВ»: ВС России ударили по важному логистическому узлу ВСУ в Чугуеве Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по важному логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Речь идет о Чугуеве, расположенном в 28 километрах к юго-востоку от Харькова. Отмечается, что это важный логистический узел с базами украинских военных, который используется для накапливания и переброски техники к фронту.

Информацию о ракетном ударе подтвердил глава Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале. Данных о последствиях удара на данный момент нет.

Вечером в воскресенье, 4 июня, сообщалось о взрывах в украинском Харькове. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

3 июня также сообщалось о взрывах в Харькове. Ночью 2 июня в Киеве произошел мощный взрыв. По словам очевидца, дым виден был на севере города и поднимался в сторону Вышгорода. До этого президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране.