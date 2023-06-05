Политолог Дудаков: у призвавшего Украину уступить Вивека Рамасвами нет шансов на выборах

Среди республиканцев очень популярна точка зрения кандидата в президенты США от партии Вивека Рамасвами о том, что главной угрозой для Америки является Китай, а не Россия, сообщил политолог-американист Малек Дудаков. Шансы претендента на пост главы государства он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Рамасвами заявил, что США должны заставить Украину пойти на серьезные уступки России. По его мнению, главной угрозой для Штатов является Китай, для противостояния которому американские власти должны побыстрее завершить украинский конфликт. Кроме того, Рамасвами призвал Вашингтон взять на себя обязательство не допускать Украину в НАТО.

Многие республиканцы рассматривают именно Китай, а не Россию главным противником США и полагают, что Америка зря тратит силы и вооружение на Украине, отметил политолог. Таким образом, по их мнению, Америка ослабляется. Россия тоже ослабляется, но это не главный враг для США. Китай при этом усиливается, находясь в стороне от конфликта.

Что касается самого Вивека, я думаю, что здесь играет роль то, что он индийского происхождения. Как мы понимаем, Индия как раз в очень хороших отношениях находится сейчас с Россией, но в довольно проблемных и конфликтных отношениях с Китаем. Поэтому я думаю, у него здесь личный интерес с точки зрения своей исторической родины Малек Дудаков американист

Но при этом надо понимать, что конкретно Рамасвами один из несерьезных кандидатов в президенты, у кого уровень поддержки не превышает одного процента, обратил внимание американист.

«Конечно, в реальности шансов на победу на республиканских праймериз у него нет. Но при этом основные кандидаты в президенты [бывший президент США Дональд] Трамп и [губернатор Флориды Рон] Десантис двигают примерно ту же линию, что нужно уже разрешать украинский конфликт и переключаться на противостояние с Китаем. Поэтому хоть сам Вивек не "выстрелит" и не станет президентом, и никуда не попадет в политической иерархии США, у Трампа и Десантиса шансы есть, и они примерно ту же линию продвигают», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Рамасвами осудил помощь США Украине и заявил, что за часть выделяемых Киеву денег можно было бы решить проблему наркотиков в стране. Он добавил, что внешнеполитической целью его предвыборной программы стало бы «провозглашение независимости» от Китая.