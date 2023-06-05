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13:09, 5 июня 2023Россия

В Госдуме высказались об инциденте с отравлением сидром в Ульяновской области

Депутат Леонов выступил против запрета производства сидра после отравлений под Ульяновском

Фото: Meritt Thomas / Unsplash

Не нужно запрещать производство сидра после ряда отравлений в Ульяновской области, так как люди с большим удовольствием пьют качественные слабоалкогольные напитки, и бизнес в этой отрасли развивается, считает зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Единственное, конечно, каждый производитель должен внимательно следить за своим продуктом. Есть контроль качества каждой партии, это все не требует больших затрат, это требует внимания со стороны руководителя и владельца той или иной организации», — высказался депутат. По его словам, существует технология производства, которая утверждается либо специальными техническими условиями, либо ГОСТами. Если производитель их не соблюдает, он несет ответственность вплоть до уголовной и вплоть до лишения свободы.

«В законе четко прописана ответственность за подобные деяния, потому что, допустим, у кого-то молочный завод, кто-то делает сыр, творог — можно подмешать какой-нибудь, условно, яд и отравить огромное количество людей. Это пищевая промышленность, всегда есть опасность, что такое может произойти, если не будет должного контроля качества, ответственных сотрудников и так далее. Поэтому, что касается продуктов питания, фактически чем угодно можно отравиться, если не будет соблюдена технология производства», — поделился парламентарий.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в результате массового отравления сидром в Ульяновской области умерли 8 человек. По предварительным данным, причиной отравления стал сидр, изготовленный в Самарской области, — пострадавшие приобрели его в сети магазинов «Территория пива».

О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром стало известно 5 июня. В Следственном комитете России уточнили, что нескольких жителей Димитровграда госпитализировали в период с 3 по 4 июня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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    Екатерина Смирная
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