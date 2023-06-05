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10:03, 5 июня 2023Экономика

В США тайный трейдер заработал миллионы долларов на законе Байдена о дефолте

Bloomberg: в США неизвестный трейдер заработал $7,5 млн на законе Байдена о дефолте

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Неизвестный трейдер купил 100 тысяч колл-опционов на акции компании Equitrans Midstream и заработал на этом 7,5 миллиона долларов. Бумаги взлетели в цене после того, как президент США Джо Байден объявил о соглашении по закону о госдолге во избежание дефолта — указ также разрешает возобновить газовый проект Mountain Valley, в строительстве которого участвует Equitrans Midstream, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что крупная сделка на покупку колл-опционов была совершена 24 мая. Речь идет о контрактах, которые дают покупателю право приобрести актив по заранее оговоренной цене в определенный момент времени. В то же время компромисс между президентом США и республиканцами был достигнут 29 мая, что может свидетельствовать об утечке информации и, как следствие, инсайдерской торговле.

Глава правоприменительной практики Комиссии по ценным бумагам и биржам в Кадваладере Филип Кхинда отмечает, что сейчас перед следователями стоит задача узнать, была ли тайная информация в действительности передана, и раскрыть цель передачи.

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Bloomberg отмечает, что на фоне заморозки проекта газопровода Mountain Valley в 2022 году акции Equitrans упали на 35 процентов. Однако после решения по госдолгу котировки выросли на 49 процентов. Трубопровод протяженностью около 488 километров идет из северо-западной части штата Западная Вирджиния в южные районы соседней Вирджинии. Заявленная пропускная способность проекта — до 2 миллионов декатерм в день.

Закон о приостановке действия потолка госдолга США был подписан Байденом 3 июня. Согласно документу, потолок американского госдолга не будет действовать до 1 января 2025 года. 2 января 2025 года лимит будет вновь увеличен.

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    Мария Грушко
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