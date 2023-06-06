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18:29, 6 июня 2023Среда обитания

В Сингапуре застроят жильем территорию ипподрома со 180-летней историей

В Сингапуре из-за нехватки земли застроят территорию ипподрома со 180-летней историей

Фото: Singapore Turf Club

В Сингапуре закроют ипподром, где соревнования проводились с 1842 года. В последнее десятилетие популярность этого вида спорта существенно снизилась, а городу-государству не хватает земли, поэтому решено застроить освободившийся участок жилыми домами, пишет South China Morning Post.

Последние скачки на ипподроме Singapore Turf Club, который в том числе дважды посещала королева Елизавета II, состоятся 5 октября 2024 года. После этого занимаемые им 120 гектаров решением местных властей будут отданы под застройку. Помимо частного и государственного жилья, там могут построить также развлекательные и рекреационные объекты.

Наряду с необходимостью изыскивать новые земли для удовлетворения потребностей в строительстве, решение связано и с падением интереса сингапурцев и гостей города к скачкам. Средняя посещаемость ипподрома, вмещающего в себя до 30 тысяч зрителей, снизилась в прошлом десятилетии почти вдвое, с 11 до 6 тысяч зрителей, а при открытии после пандемии зрителей в среднем там было уже всего 2,6 тысячи человек.

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Сингапур получил независимость от Малайзии в 1965 году и в настоящее время за счет благоприятного инвестиционного климата, сильных институтов и высококонкурентной среды занимает ведущие места в рейтингах экономической свободы.

Площадь города-государства, по данным на декабрь 2022 года, составляла 734,3 квадратного километра. Она постепенно увеличивается благодаря программе намыва территории, действующей практически со времени основания страны.

Ранее сообщалось, что Сингапур в 2023 году сохранил пятое место в списке богатейших городов планеты, в котором он уступает только Нью-Йорку, Токио, Сан-Франциско и Лондону. В нем живет 240,1 тысячи миллионеров.

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    Дмитрий Воронин
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